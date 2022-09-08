Оккупанты обстреляли Орехов: в городе могут объявить принудительную эвакуацию

Сегодня, 8 сентября, российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел города Орехов Запорожской области. Один человек погиб.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Полтора часа подряд оккупант вел обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту. Один человек погиб - он получил осколочное ранение головы. Трем другим раненым оказана необходимая медицинская помощь", - отметил Старух.

По его словам, сейчас решается вопрос относительно тотальной эвакуации - женщин, детей, пожилых людей.

"К сожалению призывы выезжать не всегда действуют. Возможно, мы будем вынуждены объявить принудительную эвакуацию наиболее уязвимых слоев населения из Орехова", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что уровень опасности слишком высок, ведь враг системно уничтожает населенный пункт.

Напомним, военные армии страны-агрессора РФ 28 августа в течение 14 часов непрерывно вели огонь из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову Запорожской области. В результате пострадали два ребенка и их мама.