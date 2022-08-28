Росіяни вели вогонь по Оріхову 14 годин поспіль. Є постраждалі, серед них діти

Військові армії РФ 28 серпня протягом 14 годин безперервно вели вогонь з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову Запорізької області. В результаті постраждали дві дитини та їхня мама. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Він розповів, що внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.

Постраждалі своєчасно отримали першу медичну допомогу. Їх ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Наразі лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

"Читаючи цю оперативну інформацію, ніхто з нас не може змиритися з тим, що шестирічна дитина сьогодні отримала не підручники до школи, а контузію. А її маленький брат взагалі змушений розуміти, що таке війна", — додав голова ОВА.

Старух закликав жінок разом з дітьми евакуйовтись в безпечні місця.

Нагадаємо, 28 серпня також загарбники з Російської Федерації нанесли удари по череді корів, яка перебувала в прикордонні Семенівської громади Чернігівській області.

Цього ж дня окупанти нанесла ракетний удар по Запоріжжю. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста.