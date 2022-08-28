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Война Война
Категория
Общество
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Россияне вели огонь по Орехову 14 часов подряд. Есть пострадавшие, среди них дети

Россияне вели огонь по Орехову 14 часов подряд. Есть пострадавшие, среди них дети

Военные армии РФ 28 августа в течение 14 часов непрерывно вели огонь из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову Запорожской области. В результате пострадали два ребенка и их мама. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Он рассказал, что в результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девушка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшие вовремя получили первую медицинскую помощь. Они госпитализированы в Запорожье, получают необходимое лечение. В настоящее время врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

"Читая эту оперативную информацию, никто из нас не может смириться с тем, что шестилетний ребенок сегодня получил не учебники в школу, а контузию. А его маленький брат вообще вынужден понимать, что такое война", - добавил глава ОВА.

Старух призвал женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места.

Напомним, 28 августа также захватчики из Российской Федерации нанесли удары по стаде коров, находившейся в приграничной Семеновской общине Черниговской области.

В этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.

Автор:
Вита Молодан