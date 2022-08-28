Россияне вели огонь по Орехову 14 часов подряд. Есть пострадавшие, среди них дети

Военные армии РФ 28 августа в течение 14 часов непрерывно вели огонь из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову Запорожской области. В результате пострадали два ребенка и их мама. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Он рассказал, что в результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девушка Александра. Их мама получила закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшие вовремя получили первую медицинскую помощь. Они госпитализированы в Запорожье, получают необходимое лечение. В настоящее время врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

"Читая эту оперативную информацию, никто из нас не может смириться с тем, что шестилетний ребенок сегодня получил не учебники в школу, а контузию. А его маленький брат вообще вынужден понимать, что такое война", - добавил глава ОВА.

Старух призвал женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места.

Напомним, 28 августа также захватчики из Российской Федерации нанесли удары по стаде коров, находившейся в приграничной Семеновской общине Черниговской области.

В этот же день оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. "Прилеты" зафиксированы в двух районах города.