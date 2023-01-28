Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: повреждены дома и здание лицея

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За минувшие сутки враг продолжил массированно обстреливать пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины", - отметил Синегубов.

По его словам, под обстрелами находились Купянск, Двухлетняя, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

В селе Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В селе Глубокое Харьковского района поврежден частный дом.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в селе Петропавловка Чугуевского района получил ранение гражданский мужчина 49 лет. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в области идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.

Отметим, накануне враг массированно также обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы.

В Двухлетней Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских – мужчина и женщина. В пгт Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет.