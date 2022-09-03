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Происшествия
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Оккупанты обстреляли Харьков

Оккупанты обстреляли Харьков

Российские военные обстреляли Харьков, ракета прилетела рядом со школой. Об этом на своем телеграм-канале написал мер Харькова Игорь Терехов.

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"Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова. Пострадавших нет. В школе выбиты стекла", — написал Терехов.

Напомним, 31 августа оккупанты обстреляли Харьков. После обстрелов в двух районах города остались неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Автор:
Степан Крьока