Оккупанты обстреляли Харьков: в городе много кассет от неразорвавшихся боеприпасов

В минувшую ночь враг продолжил обстрелы Харькова. После обстрелов в двух районах города остались неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение минувшей ночи враг продолжил обстрелы Харькова. Около 23:00 из РСЗО "Смерч" был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Предварительно – без жертв", - отметил глава ОВА.

Также около полуночи из г. Белгорода в направлении Харькова запущено 3 ракеты. Одна взорвалась на территории РФ, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова.

Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе. Повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили 2 женщины, которым 81 и 71 год.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много кассет от боеприпасов. Он попросил горожан не приближаться к незнакомым предметам.

Также вчера около 10 утра враг массированно обстрелял центр Харькова предварительно с системы "Пион". Повреждены жилые дома, места отдыха, автомобили, произошло несколько пожаров.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в результате этого обстрела 4 человека погибли, пострадали 14 мирных жителей, в том числе ребенок 6 лет. Всего госпитализированы с ранениями 8 гражданских.

Кроме того, за сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского и Богодуховского районов области, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. В области в течение суток с ранениями госпитализирован 1 человек.