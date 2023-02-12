Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300

Армия страны-агрессора РФ снова атаковали Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение получил 35-летний мужчина.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, предварительно зафиксировано три попадания вражеских ракет С-300 в городе.

"Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о масштабах разрушений уточняется", - отметил Синегубов.

По его словам, повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

Глава области добавил, что в результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.

Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ночью 10 февраля оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.