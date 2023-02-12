- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300
Армия страны-агрессора РФ снова атаковали Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение получил 35-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, предварительно зафиксировано три попадания вражеских ракет С-300 в городе.
"Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о масштабах разрушений уточняется", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".
Глава области добавил, что в результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина.
Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, ночью 10 февраля оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Зафиксировано около 10 взрывов в городе.