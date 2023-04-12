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Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть пострадавшие

Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть пострадавшие

Враг продолжает террор гражданского населения прифронтовых территорий Харьковщины. Сегодня, 12 апреля, российские оккупанты обстреляли пгт Двухлетняя Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ранения получили гражданский мужчина 40 лет и 30-летняя женщина.

Оба в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизнь.

"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнул глава области.

Отметим, что оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 11 апреля атаковали пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

Автор:
Светлана Манько