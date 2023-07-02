Оккупанты обстреляли Харьковщину с артеллерии и минометов

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по артиллерии, минометам и авиации по Богодуховскому, Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Под вражеским огнем окупантов оказались такие населенные пункты как Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Балаклея и другие.

Синегубов добавил, что в селе Богодарево Изюмского района при проведении полевых работ на мини взорвался трактор, но тракторист повреждений не получил.

В области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории и обезвредили 66 взрывоопасных предметов.

По уточненным данным, в результате обстрелов Балаклеи Изюмского района кассетными боеприпасами получили ранения и была госпитализирована женщина 65 лет. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позже к врачам обратилась еще одна женщина 73 лет с осколочным ранением. В городе повреждены 4 жилых дома, 1 хозяйственная постройка, линия электропередач и железнодорожный путь.