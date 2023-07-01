Оккупанты обстреляли Балаклею: четверо раненых (ФОТО)

Четыре человека были ранены в результате обстрела Балаклеи Харьковской области 1 июля. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, обстрел был произведен около 14:30 с применением реактивных систем залпового огня "Торнадо". Зафиксировано попадание в частный сектор, где находится исключительно гражданская инфраструктура.

По данным медицинских работников экстренной помощи, пострадала 67-летняя женщина, ее госпитализировали с ранениями. Еще трое жителей Балаклеи, по словам Синегубова, получили травмы в результате падения при обстреле: это мальчик 14 лет, мужчины 77 и 49 лет.

В свою очередь, в Харьковской областной прокуратуре указывают, что из-за обстрела из РСЗО около 14:35 ранения получили 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний мальчик. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним также, что в результате обстрела Балаклеи 5 июня из РСЗО "Смерч" погиб гражданский мужчина, а еще девять человек получили ранения. Были повреждены шесть жилых домов, хозяйственные постройки и автомобиль.