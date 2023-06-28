Армия РФ обстреляла Волчанские Хутора в Харьковской области: трое погибших

28 июня российские захватчики обстреляли Волчанскую общину Чугуевского района. Из-за российской агрессии погибли сразу трое гражданских людей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 12:00 враг в очередной раз обстрелял Волчанскую общину Чугуевского района.

"К сожалению, в результате этого обстрела погибли сразу три гражданских жителя села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили травмы несовместимые с жизнью", - отметил Синегубов.

Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, утром 28 июня российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина.

Заметим, за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.