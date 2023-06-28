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Армия РФ обстреляла Волчанские Хутора в Харьковской области: трое погибших
28 июня российские захватчики обстреляли Волчанскую общину Чугуевского района. Из-за российской агрессии погибли сразу трое гражданских людей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, около 12:00 враг в очередной раз обстрелял Волчанскую общину Чугуевского района.
"К сожалению, в результате этого обстрела погибли сразу три гражданских жителя села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили травмы несовместимые с жизнью", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, утром 28 июня российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина.
Заметим, за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.