Россияне обстреляли Балаклею: есть погибший и девять раненых

Российские оккупанты 5 июня обстреляли Балаклею Харьковской области, в результате чего погиб мужчина, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Враг ударил по частному сектору, где находится исключительно гражданская инфраструктура. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Смерч".

Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки російського обстрілу Балаклії, 5 червня 2023. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Начальник Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов в комментарии "Суспільному" сообщил, что из РСЗО оккупанты ударили по Балаклее впервые с момента деоккупации города.

"Здесь живет гражданское население, частные дома, никаких инфраструктурных объектов нет", – добавил он.

В свою очередь директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сказал журналистам, что состояние раненых разное: есть средней тяжести, есть тяжелое.

Отметим, что Балаклейская городская военная администрация сообщала о нанесении ударов со стороны россиян в 17:46.

Напомним, за прошедшие сутки захватчики из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В результате несколько человек получили ранения.