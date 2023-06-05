Захватчики нанесли ракетные удары по Чугуеву

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром россияне обстреляли Купянск. Повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Как сообщил Синегубов, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, вчера вечером оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по городу Чугуев. Повреждены дома и хозяйственные постройки, предварительно – без пострадавших.

Кроме того, в пгт Золочев Богодуховского района ранен 40-летний гражданский мужчина и женщина 38 лет, повреждено здание детской спортшколы.

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел лесной пожар. А в селе Песчаное поврежден частный жилой дом, в результате чего женщина 58 лет получила ранения.

Отметим, российские оккупационные войска 4 июня в очередной раз обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате вражеских ударов есть жертвы и разрушения.

Накануне российские войска массированно обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Тогда россияне также убили гражданских и разрушили инфраструктуру .