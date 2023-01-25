- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину: ранены два человека
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин. Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы", - отметил Синегубов.
По его словам, также за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.
В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.
В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Дворичная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме.
Около 11:00 в селе Липцы в результате артобстрела ранения получили два человека. Оба госпитализированы в среднем состоянии.
Отметим, утром 24 января враг снова обстрелял Купянск. Зафиксированы попадания в жилые дома. В результате обстрелов произошли масштабные пожары.