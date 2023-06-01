Оккупанты снова обстреляли Никополь и Марганец: есть пострадавшие (ФОТО)

Трое жителей Никопольского района пострадали в результате российских обстрелов 1 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Даже в День защиты детей оккупанты не прекратили террор мирного населения. Были совершены артиллерийские обстрелы и зафиксированы два случая атаки БПЛА на территории Никопольского района", - отметил он.

По словам Лукашука, в Никополе в результате обстрела ранены два человека - 1973 и 1967 годов рождения. Их доставили в больницу, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Поврежден объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, два частных жилых дома, три автомобиля, забор, две линии электропередачи и газопровод.

Кроме того, была зафиксирована атака дронов по Марганцу. Там ранен мужчина 1988 года рождения. Врачи оказывают ему помощь в стационаре. В других общинах, по словам чиновника, "было тихо". Аналогичную приведенной информацию сообщил и начальник областной администрации Сергей Лысак.

Напомним, что обстрелы Никополя, по словам последнего, были зафиксированы и в течение ночи на четверг: агрессор дважды обстрелял город, из-за чего были повреждены шесть частных домов и два хозяйственных сооружения, газопровод и линия электропередачи.