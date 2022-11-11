Оккупанты снова обстреляли Никопольщину, есть раненые

Армия страны-агрессора РФ вечером 11 ноября снова обстреляли Никопольщину, два человека ранены.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вечером россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую громаду", - отметил он.

По его словам, в результате обстрелов ранены двое мужчин - 35 и 68 лет. Их госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Он добавил, что детали обстрелов выясняются.

Напомним, в ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.