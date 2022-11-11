- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты снова обстреляли Никопольщину, есть раненые
Армия страны-агрессора РФ вечером 11 ноября снова обстреляли Никопольщину, два человека ранены.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Вечером россияне снова обстреляли Никопольщину. Накрыли РСЗО и тяжелой артиллерией Марганецкую громаду", - отметил он.
По его словам, в результате обстрелов ранены двое мужчин - 35 и 68 лет. Их госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что детали обстрелов выясняются.
Напомним, в ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.