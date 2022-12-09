Оккупанты снова обстреляли Никопольщину: повреждены дома и линии электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 9 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Более 12 часов тревоги и обстрела трех общин. Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район", - отметил Резниченко.

По его словам, оккупанты накрыли огнем Мировскую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

В Красногригорьевской общине повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других общинах детали обстрелов выясняются.

Отметим, в ночь на 8 декабря россияне 7 раз атаковали Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три общины - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую.