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Оккупанты снова обстреляли Харьков

Оккупанты снова обстреляли Харьков

30 мая российские военные обстреляли Киевский район Харькова. Вследствие обстрела ранено трое человек. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. 

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"30 мая 2022 российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице", — сказано в сообщении.

Согласно ему, в результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

Напомним, оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты в Сумской области артснарядами, начиненными флешеттами.

Автор:
Степан Крьока