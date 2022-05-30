Окупанти знову обстріляли Харків

30 травня російські військові обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу поранено троє людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"30 травня 2022 року російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем опинилися дев'ять вулиць. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних жителів: 16-річний хлопець і двоє чоловіків. Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні", — сказано в повідомленні. .

Відповідно до нього, внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Крім того, сталася пожежа гаражних боксів площею близько 400 кв.

Нагадаємо, окупанти обстріляли прикордонні населені пункти на Сумщині артснарядами, начиненими флешеттами.