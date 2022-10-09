- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты снова обстреляли Запорожье
В ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"В результате ночного ракетного удара по Запорожье пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным", - написал он.
Напомним, утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.
В результате обстрелов погибли 18 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал