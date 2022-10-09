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Оккупанты снова обстреляли Запорожье

Оккупанты снова обстреляли Запорожье

В ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"В результате ночного ракетного удара по Запорожье пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным", - написал он.

Напомним, утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.

В результате обстрелов погибли 18 человек.

Автор:
Степан Крьока