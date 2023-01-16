Оккупанты снова ударили по Херсону, есть жертва

Российские оккупационные войска утром 16 января снова ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелами оказались многоквартирный дом, интернат и детская больница.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме", - отметил он.

По его словам, также оккупанты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе, обошлось без раненых.

Напомним, оккупанты в течение суток 15 января 90 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. В Херсоне под обстрелами оказались здание Красного Креста, городская больница, центр реабилитации детей с инвалидностью и жилые дома.