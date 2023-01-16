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Оккупанты снова ударили по Херсону, есть жертва

Оккупанты снова ударили по Херсону, есть жертва

Российские оккупационные войска утром 16 января снова ударили по Херсону из артиллерии. Под обстрелами оказались многоквартирный дом, интернат и детская больница.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. Предварительно известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме", - отметил он.

По его словам, также оккупанты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе, обошлось без раненых.

Напомним, оккупанты в течение суток 15 января 90 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. В Херсоне под обстрелами оказались здание Красного Креста, городская больница, центр реабилитации детей с инвалидностью и жилые дома.

Автор:
Нина Комащенко