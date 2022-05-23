Оккупанты убили 6 мирных жителей в Донецкой области

За минувние сутки 22 мая российские военные убили 6 мирных жителей в Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Национальная полиция Донецкой области.

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"В Донецкой области за сутки россияне убили 6 мирных жителей, 11 ранили. Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения", - сказано в сообщении.

Согласно ему, оккупанты наносили удары по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов.

На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, с начала российского вторжения по состоянию на утро 23 мая в Украине ликвидировано примерно 29 300 российских военных.