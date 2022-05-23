Окупанти вбили 6 мирних жителів у Донецькій області

Минулої доби 22 травня російські військові вбили 6 мирних жителів у Донецькій області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Національна поліція Донецької області.

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"У Донецькій області за добу росіяни вбили 6 мирних жителів, 11 поранили. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Руйнування отримали 74 цивільні об'єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об'єкти життєзабезпечення", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, окупанти завдавали ударів по населених пунктах – Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Усього за добу зафіксовано 18 ударів.

На всіх місцях обстрілу працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення станом на ранок 23 травня в Україні ліквідовано приблизно 29 300 російських військових.