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Окупанти вбили 6 мирних жителів у Донецькій області
Минулої доби 22 травня російські військові вбили 6 мирних жителів у Донецькій області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Національна поліція Донецької області.
"У Донецькій області за добу росіяни вбили 6 мирних жителів, 11 поранили. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Руйнування отримали 74 цивільні об'єкти - житлові будинки, школа, промислові та сільськогосподарські підприємства, об'єкти життєзабезпечення", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, окупанти завдавали ударів по населених пунктах – Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Усього за добу зафіксовано 18 ударів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На всіх місцях обстрілу працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Нагадаємо, з початку російського вторгнення станом на ранок 23 травня в Україні ліквідовано приблизно 29 300 російських військових.