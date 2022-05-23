В Украине ликвидировано уже почти 30 тысяч оккупантов, - Генштаб

С начала российского вторжения по состоянию на утро 23 мая в Украине ликвидировано примерно 29 300 российских военных Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на данные Генерального штаба.

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Согласно сообщению, по состоянию на утро 23 мая россияне также потеряли в ходе войны 1293 танка, 3166 боевых бронированных машин, 604 артиллерийских системы, 201 РСЗО, 93 средства ПВО, 204 самолета, 170 вертолетов, 476 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также 110 крылатых ракет.

Напомним, 22 мая Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.