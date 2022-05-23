В Україні ліквідовано вже майже 30 тисяч окупантів, - Генштаб

З початку російського вторгнення станом на ранок 23 травня в Україні ліквідовано приблизно 29 300 російських військових. Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на дані Генерального штабу.

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Згідно з повідомленням, станом на ранок 23 травня росіяни також втратили в ході війни 1293 танки, 3166 бойових броньованих машин, 604 артилерійські системи, 201 РСЗВ, 93 засоби ППО, 204 літаки, 170 вертольотів, 476 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 110 крилатих ракет.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії військового стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня.