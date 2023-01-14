Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову

Утром 14 января армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Также оккупанты продолжали обстреливать мирное население пограничных городов и сел Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 "прилета" ракет С-300 в Индустриальном районе", - отметил Синегубов.

По его словам, на месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и пострадавших уточняется.

Как пишут местные паблики, после прилета в Харькове исчез свет и остановился метрополитен.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать мирное население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелка, Огурцово и другие населенные пункты.

В Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и женщина 49 лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, 13 января в результате обстрела из РСЗО пгт Двуречная Купянского района повреждены частные дома. Погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.