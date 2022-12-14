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Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона: один человек погиб
Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома", - отметил он.
По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупанты 12 декабря 57 раз обстреляли территорию Херсонщины.
Из-за российских обстрелов повреждены школа, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.