Оккупанты выпустили 386 снарядов по Херсонщине: 6 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 11 сентября 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры, админздание, здания амбулатории и учебного заведения в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Так, из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали две женщины – 33-летняя фельдшерка и 63-летняя пациентка.