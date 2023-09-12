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Оккупанты выпустили 386 снарядов по Херсонщине: 6 раненых
Российские оккупационные войска в течение суток 11 сентября 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры, админздание, здания амбулатории и учебного заведения в Херсонском районе", – уточнил Прокудин.
По словам главы области, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Так, из-за обстрела медучреждения в Станиславе пострадали две женщины – 33-летняя фельдшерка и 63-летняя пациентка.