- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты выпустили по Никополю и Марганцу более 50 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", - отметил Резниченко.
По его словам, в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.
В дворах горожан произошли два пожара. Пожарные их уже укротили.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, что в ночь на 13 декабря россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой