Оккупанты выпустили по Никополю и Марганцу более 50 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 14 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", - отметил Резниченко.

По его словам, в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.

В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

В дворах горожан произошли два пожара. Пожарные их уже укротили.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, что в ночь на 13 декабря россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой