Оккупанты выпустили по Херсонщине 589 снарядов: двое погибших

Российские оккупационные войска в течение суток 19 сентября 118 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

Напомним, утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров, один из которых позже скончался в больнице.