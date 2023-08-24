Оккупанты выпустили почти 500 снарядов по Херсонщине: семеро раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 23 августа 99 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздание и магазин в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Напомним, 23 августа армия страны-агрессора РФ нанесла авиаудары по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома.

Российские войска в течение суток 22 августа совершили 72 обстрела Херсонщины. Тогда из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.