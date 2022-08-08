Оккупанты выпустили почти 60 снарядов по Черниговской и Сумской областях

7 августа российские военные обстреливали Черниговскую и Сумскую области, выпустив почти 60 снарядов по населенным пунктам указанных областей. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Государственная пограничная служба.

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"Вчера, 7 августа, под вражеским огнем оказались 4 общины Сумщины и 2 общины Черниговщины", - сказано в сообщении.

Согласно ему, российские обстреливали населенные пункты из минометов, самоходных артиллерийских установок и ствольной артиллерии. В результате Госпогранслужбой было зафиксировано 20 взрывов из 120-мм мин, 7 взрывов из минометав и ​​ствольной артиллерии, 32 взрыва из САУ.

Огонь велся из российских населённых пунктов Волфино, Черноземный городок, Ломаковка, Бегоща и Теткино.

В результате обстрела повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

Напомним, из-за обстрелов российских военных без крова осталось 3,5 млн украинцев.