Из-за обстрелов россиян без крова осталось более 3,5 млн украинцев

На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанская.

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Так, количество оставшихся без крышей над головой украинцев превышает 3,5 млн человек.

Об этом сообщает платформа United24.

По всей стране в результате российских атак получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусства.

Напомним, ранее заместитель ГСЧС Роман Примуш рассказал в интервью Delo.ua, что в Киевской и Харьковской областях было разрушено большое количество объектов, а в целом по стране более 150 тысяч разных объектов.