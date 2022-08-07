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Из-за обстрелов россиян без крова осталось более 3,5 млн украинцев
На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанская.
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Так, количество оставшихся без крышей над головой украинцев превышает 3,5 млн человек.
Об этом сообщает платформа United24.
По всей стране в результате российских атак получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее заместитель ГСЧС Роман Примуш рассказал в интервью Delo.ua, что в Киевской и Харьковской областях было разрушено большое количество объектов, а в целом по стране более 150 тысяч разных объектов.