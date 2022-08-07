Через обстріли росіян без даху над головою залишилося більше 3,5 млн українців

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Так, кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб.

Про це повідомляє платформа United24.

По всій країні внаслідок російських атак зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтва.

Нагадаємо, раніше заступник ДСНС Роман Примуш розповів в інтерв'ю Delo.ua, що в Київській та Харківській областях було зруйновано велика кількість об’єктів, а в цілому по країні понад 150 тисяч різних об’єктів.