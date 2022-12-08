Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Купянску

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг продолжает обстрелы города Купянск и расположенных рядом с линией столкновения населённых пунктов Харьковщины.

"Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна", - отметил Синегубов.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар. Без жертв и пострадавших.

"В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях. Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше", - отметил Синегубов.

Кроме того, идет разминирование территорий области. За сутки изъято и обезврежено 129 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне три российских ракеты комплекса С-300 попали в Дом культуры и вблизи школы в с.Боровское, что в Шевченковской общине.