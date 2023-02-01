Оккупанты выпустили ракеты С-300 по селу на Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать прифронтовые районы Харьковской области. 31 января российские ракеты попали в землю рядом с Домом культуры в селе Шиповатое Купянского района.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

"Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина", - отметил Синегубов.

Также 31 января зафиксированы удары, предварительно 2 ракетами С-300, по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.

В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

Отметим, за сутки 30 января враг нанес удары по городам и селам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрелов Волчанская погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения.