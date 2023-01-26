Оккупанты за минувшие сутки 36 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонщины

Российские оккупационные войска в течение суток 25 января 36 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 36 раз обстреляли территорию Херсонщины. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар", - говорится в сообщении.

Херсон армия РФ обстреляла 5 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в дома херсонцев.

За прошедшие сутки российская армия убила 2 мирных человека, 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

25 января русские военные открыли огонь по Бериславу Херсонской области. оккупанты целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.