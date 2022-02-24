По пригороду Харькова был нанесён удар ракетами "Смерч": информация о погибших и раненых уточняется

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о ракетном ударе в пригороде Харькова, информация о погибших и раненых уточняется.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Русские лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется", — написал Геращенко в своем телеграм-канале.

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