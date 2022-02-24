По передмістю Харкова було завдано удару ракетами "Смерч": інформація про загиблих і поранених уточнюється

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляє про ракетний удар у передмісті Харкова, інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

"Росіяни брешуть! По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами Смерч. Інформація про загиблих і поранених уточнюється", - написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .