Погибшие и раненые в трех областях: как прошли сутки и ночь в регионах

Войска РФ в течение суток 14 октября и ночью 15 октября обстреливали ряд регионов Украины, говорится в сводках глав ОВА. Жертвы зафиксированы в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Херсонская область

В Херсонской области в течение 14 октября враг совершил 107 обстрелов, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты выпустили 622 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, противотанковых ракетных комплексов, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, авиации и беспилотников. По городу Херсон захватчики выпустили 45 снарядов.

Российские военные попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

здание учебного заведения, здание культуры, почту и магазин в Херсонском районе;

предприятие и территорию рынка в Херсоне.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Харьковская область

В Харьковской области россияне обстреляли населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов, отметил начальник ОВА Олег Синегубов.

В Волчанске обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, под огнем окупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационным ударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

В ночь на 15 октября, около 02:30, войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. В результате разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли два человека: 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Еще одна женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Последствия вражеского удара авиабомбой по Харьковской области, 15 октября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура Последствия вражеского удара авиабомбой по Харьковской области, 15 октября 2023. Фото: Харьковская областная прокуратура

Донецкая область

Что касается Донецеой области, то там в течение суток 14 октября оккупанты убили двух человек и ранили еще одного, проинформировал и.о. главы ОВА Игорь Мороз.

В сводке по состоянию на утро 15 октября отмечается, что на Волновахском направлении под обстрелами находились Угледар и Максимовки. Жертв нет.

На Донецком направлении Авдеевка подверглась ракетному удару и двум массированным артобстрелам, два человека погибли.

В Очеретино ранен один человек, повреждены дом и предприятие. В Марьинском обществе под огнем оказались Красногоровка, Антоновка, Новомихайловка и Константиновка. Поврежден дом в Курахово.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram

На Горловском направлении в Часовоярской общине войска РФ повредили три частных дома и две многоэтажки. В Соледарской общине обстреляна Раздоловка. В Нью-Йорке поврежден инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 12 обстрелов Лиманской общины.