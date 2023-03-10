После ракетного удара в Харькове без света 470 тысяч потребителей, - ОВА

В Харькове и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин.

В городе Харькове со светом критическая инфраструктура и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются. Без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области.

По словам главы области, энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг массированно обстреливал из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и другого вооружения пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Стрелка, Западное, Лиман и другие населенные пункты.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, 9 марта армия страны-агрессора РФ выпустила около 15 ракет по Харькову и области, под прицелом находились объекты критической инфраструктуры.