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Последствия будут катастрофические: в Мариуполе третий день подряд горит свалка (ВИДЕО)
В Мариуполе третий день горит законсервированный мусорный полигон, который разносит дым и вонь по Приморскому району города.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день подряд дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на мусорной свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане", - проинформировал Андрющенко.
По его словам, российские оккупанты никаких мер по локализации или тушению не принимают.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"У оккупантов нет мощностей для этого. Последствия такого поведения будут катастрофические. Наиболее циничная деталь - модульные дома "живого щита" строятся в беспомощной близости от мусорной свалки на расстоянии до 1,5 километров", - добавил Андрющенко.
Напомним, мэр Мариуполя 22 июня сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч. В то же время, по его словам, количество погибших может быть гораздо больше.