Последствия будут катастрофические: в Мариуполе третий день подряд горит свалка (ВИДЕО)

В Мариуполе третий день горит законсервированный мусорный полигон, который разносит дым и вонь по Приморскому району города.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день подряд дым и вонь окутывает Приморский район города. Пожар на мусорной свалке ежесекундно выбрасывает в воздух множество химического яда, который вдыхают горожане", - проинформировал Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты никаких мер по локализации или тушению не принимают.

"У оккупантов нет мощностей для этого. Последствия такого поведения будут катастрофические. Наиболее циничная деталь - модульные дома "живого щита" строятся в беспомощной близости от мусорной свалки на расстоянии до 1,5 километров", - добавил Андрющенко.

Напомним, мэр Мариуполя 22 июня сообщил, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации количество убитых оккупантами мариупольцев составляет более 22 тысяч. В то же время, по его словам, количество погибших может быть гораздо больше.