Наслідки будуть катастрофічні: у Маріуполі третій день поспіль горить сміттєзвалище (ВІДЕО)

У Маріуполі третій день поспіль горить законсервований сміттєвий полігон, який розносить дим та сморід по Приморському району міста.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пожежа на законсервованому сміттєполігоні в районі вул. Флотської. Третій день поспіль дим та сморід окутує Приморський район міста. Пожежа на сміттєзвалищі щосекунди викидає в повітря безліч хімічної отрути, яку вдихають містяни", - поінформував Андрющенко.

За його словами, російські окупанти жодних заходів для локалізації або тушіння не приймають.

"Окупанти не мають потужностей для цього. Наслідки такого поводження будуть катастрофічні. Найбільш цинічна деталь - модульні будинки “живого щиту” будуються в безпорадній близькості від сміттєзвалища на відстані до 1,5 кілометрів", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, мер Маріуполя 22 червня повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації кількість убитих окупантами маріупольців становить понад 22 тисячі. Водночас, за його словами, кількість загиблих може бути набагато більшою.