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Повреждения и несколько раненых: в Винницкой области сообщили о последствиях ночной ракетной атаки
В результате российской ракетной атаки в ночь на пятницу, 1 сентября, пострадали трое гражданских людей, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Он отметил, что им предоставляется вся необходимая помощь. Также враг повредил имущество и частные автомобили.
В свою очередь "Суспільне" со ссылкой на источники пишет, что пострадали восемь человек. Они получили ранения от стекла, выбитого взрывной волной.
В Воздушных силах ВСУ информировали, что в ночь на 1 сентября российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр". Были зафиксированы пуски двух ракет с акватории Черного моря (район Феодосия). Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О "прилете" сообщала пресс-служба Калиновской общины Винницкой области. Там отметили, что в результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания.