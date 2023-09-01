Повреждения и несколько раненых: в Винницкой области сообщили о последствиях ночной ракетной атаки

В результате российской ракетной атаки в ночь на пятницу, 1 сентября, пострадали трое гражданских людей, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Он отметил, что им предоставляется вся необходимая помощь. Также враг повредил имущество и частные автомобили.

В свою очередь "Суспільне" со ссылкой на источники пишет, что пострадали восемь человек. Они получили ранения от стекла, выбитого взрывной волной.

В Воздушных силах ВСУ информировали, что в ночь на 1 сентября российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр". Были зафиксированы пуски двух ракет с акватории Черного моря (район Феодосия). Одну ракету удалось уничтожить, другая попала в одно из частных предприятий Винницкой области.

О "прилете" сообщала пресс-служба Калиновской общины Винницкой области. Там отметили, что в результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания.