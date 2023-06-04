Продвинулись на 400 метров. Сырский рассказал о контратаке ВСУ на Сватовском направлении

Ситуация на Восточном направлении осложняется, однако на отдельных участках фронта Силы обороны Украины продвинулись. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

Отмечается, что российские оккупанты усилили свои группировки штурмовыми отрядами и перешли к ведению наступательных действий в районах Максютовки, Новоселовского, Куземовки, Макеевки, Белогоровки и Спорного. Враг пытается прорвать оборону украинских защитников и развить наступление – бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

Однако Сырский отметил, что подразделение 92-й отдельной махенизированной бригады не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и продвинулось вперед на 400 метров.

Также успешные действия провели военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, шаг за шагом освободившие значительный участок территории в районе Ивановского леса.