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ПВО ночью сбила 34 из 44 дронов-камикадзе

Силами и средствами противовоздушной обороны ночью было уничтожено более 30 вражеских ударных дронов типа "Шахед".
Силами и средствами противовоздушной обороны ночью было уничтожено более 30 вражеских ударных дронов типа "Шахед".

В ночь на 28 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 44 дронами-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 34 БПЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ВОТ Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожены 34 "шахеда". К отражению атаки привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Также за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зал, Суперкам).

Фото 2 — ПВО ночью сбила 34 из 44 дронов-камикадзе

Напомним, в ночь на 26 сентября оккупанты запустили 38 ударных беспилотников Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск и мыс Чауда). Украинские военные уничтожили 26 БПЛА. В Измаильском районе Одесской области дроны попали в припортовую инфраструктуру.

Автор:
Светлана Манько