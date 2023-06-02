ПВО уничтожило 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон над Киевщиной

Оккупанты продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками и ракетами. Ночью силами ПВО было уничтожено 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что около 23:00 в ночь на 2 июня противник атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131. БПЛА заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр.

Около 03:00 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Каспия, уже были в воздушном пространстве Украины. Они заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон уничтожены.

Отметим, что над Киевом в ночь на 2 июня силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей разного типа. Обошлось без разрушений и пострадавших.

А вот в Киевской области повреждены гражданские объекты – частные дома, хозяйственные постройки и автомобили мирных жителей. Также 11-летний ребенок получил телесные повреждения, а мужчина 68 лет госпитализирован в больницу.