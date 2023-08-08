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Ракетный удар по Покровску: в МВД обновили информацию о погибших
По состоянию на 7:00 утра количество людей, погибших в результате ракетного удара россиян по многоквартирному дому в Покровске Донецкой области выросло. В общей сложности, погибли 7 человек.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
Он добавил, что ранения получили 67 человек, из них – 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей 2006 и 2012 года рождения.
Согласно сообщению, утром 8 августа спасатели возобновили разбор завалов, который были вынуждены приостановить ночью из-за высокой угрозы повторных обстрелов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, россияне ударили по центру Покровска вчера вечером. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Попали в центр города. Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу.