АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Ракетный удар по Покровску: в МВД обновили информацию о погибших

Ракетный удар по Покровску: в МВД обновили информацию о погибших
Россияне ударили по центру Покровска. Фото: глава Донецкой области Павел Кириленко

По состоянию на 7:00 утра количество людей, погибших в результате ракетного удара россиян по многоквартирному дому в Покровске Донецкой области выросло. В общей сложности, погибли 7 человек.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Он добавил, что ранения получили 67 человек, из них – 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей 2006 и 2012 года рождения.

Согласно сообщению, утром 8 августа спасатели возобновили разбор завалов, который были вынуждены приостановить ночью из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Фото 2 — Ракетный удар по Покровску: в МВД обновили информацию о погибших

Напомним, россияне ударили по центру Покровска вчера вечером. Совершили два удара "Искандерами" - в 19:15 и 19:52. Попали в центр города. Разрушили и повредили многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу.

Автор:
Татьяна Гойденко