РФ атаковала дронами Одессу, есть разрушения и пострадавшие: какая ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью 17 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136/131" и двумя ракетами С-300. В Одессе есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, возникли пожары. Известно о трех раненых людях.

Силы ПВО уничтожили 19 из 20 "шахедов"

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, ночью оккупанты запустили 20 "шахедов" из района Приморско-Ахтарск (РФ) и две зенитные управляемые ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов". Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

В Одессе 3 пострадавших

Как сообщили Силы обороны Юга, в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

В ГСЧС сообщили о последствиях ночного обстрела. "Произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома на общей площади 50 кв.м", - говорится в публикации.

Спасатели сообщили, что эвакуированы 130 человек, на месте развернут мобильный пункт обогрева.

"Частно разрушен фасад дома на площади 100 кв.м. Взрывной волной повреждены 8 и огнем уничтожены 4 автомобиля. На месте пострадали 3 человека", - отметили в ГСЧС.

Последствия ракетного удара по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, 16 января после 21:42 оккупанты нанесли 2 удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода. В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим – оказали помощь на месте.

На данный момент в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

Более 22 населенных пунктов Харьковщины враг обстрелял из минометов и артиллерии, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Охримовка, Землянки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и т.д.

Авиационные удары враг нанес по Волчанску Чугуевского района.

В Херсонской области трое раненых

Как сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 351 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Враг нанес 96 ударов по населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 96 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Об этом в Телеграмма ообщает начальник Запорожской ОВ Юрий Малашко.

"Военнослужащие РФ совершили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Красному, Левадному, Новоандреевке, Роботиному, Новодаровке, Малой Токмачке и Полтавке, а также уготовили 4 авиационными снарядами по Орехову, Малой Токмачке и Преображенке", - говорится.

Отмечается, что 75 артобстрелов пришлись по территории Беленького, Новоданиловки, Гуляйполя, Волшебного, Левадного, Щербаков, Пятихаток, Плавней, Каменского и других городов и сел на линии огня.

За сутки поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.