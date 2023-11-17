РФ атаковала Украину дронами, на Хмельнитчине обломками повреждены здания, а в Херсонской области шестеро погибших: ситуация в регионах

В ночь на пятницу, 17 ноября, вражеские беспилотники атаковали Украину с южного направления, в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны. Также российская армия за сутки произвела 58 обстрелов Херсонской области. Шесть человек погибли, еще десять получили ранения, в том числе ребенок.

В Херсонской области шестеро погибших

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздания и магазин в Херсонском районе, медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 6 человек погибли, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Также ночью оккупанты устроили огневой террор на Херсонщине. Били по жилым кварталам. Последствия ночных прилетов еще устанавливаются.

Травмы, несовместимые с жизнью, получила неизвестная женщина – без установленного места жительства.

Также две женщины, пострадавшие накануне, скончались в больнице. Это жительница Белозерки, попавшая под огонь днем, и пострадавшая под вечер в центре херсонка.

Враг обстрелял 17 населённых пунктов Харьковщины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток под огнем оккупантов находились по меньшей мере 17 населенных пунктов области. В частности, враг обстреливал Ветеринарное Харьковского района, Волчанск и Нестерно Чугуевского района, Двуречную, Синковку, Петропавловку, Ивановку, Кисловку Купянского района и другие населенные пункты.

Около 03:20 ночи враг обстрелял пгт. Купянск-Узловой Купянского района, повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В городе Купянск обстрелами повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки.

В результате удара КАБ по пгт Боровая Изюмского района повреждено здание и техника пожарно-спасательной части.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Захватчики нанесли 118 ударов по Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 118 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

96 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Щербаков, Луговского, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней, Приморского и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил 3 ракетных удара по Роботиному и Новодаровке, 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Волшебному, Левадному, Луговскому, Малым Щербакам и Степному, а также 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, Малой Токмачки, Новодар.

За сутки поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты ранили двух гражданских в Донецкой области

Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 16 ноября, ранила двоих жителей Донецкой области, сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз в Фейсбуке.

"За 16 ноября россияне ранили двух жителей Донбасса - в Антоновке", - говорится в сообщении.

Кроме того, удалось установить информацию относительно двух погибших в Селидово и одного раненого в Торецке.

Над Николаевщиной ночью сбили "Шахед"

Ночью 17 ноября в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили один вражеский ударный БпЛА типа Shahed-136/131, сообщила Николаевская областная военная администрация в Фейсбук.

В четверг, 16 ноября, в 09:36 и 09:40 обстрелы фиксировались по открытой территории сел Солончаки и Дмитровка Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Также вчера в 09.56 под артиллерийским огнем россиян находился Очаков. Пострадавших нет.

ПВО ночью уничтожило 9 из 10 вражеских дронов-камикадзе

В ночь на пятницу, 17 ноября, вражеские беспилотники атаковали Украину с южного направления, в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Об угрозе запуска "шахедов" в направлении Херсонской и Николаевской областей сообщили в 23.05. Уже через несколько минут дроны летели над этим регионом. А дальше через Николаевщину – в северо-западном направлении.

В результате воздушные силы предупреждали об угрозе 3 групп ударных БПЛА. В 02:59 беспилотники фиксировали над Хмельницкой и Днепропетровщиной.

Первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин написал в Фейсбуке о работе ПВО.

"В очередной раз благодарим сил ПВО за отличную работу по обороне неба над Хмельнитчиной. Дополнительно буду информировать впоследствии", - говорится в сообщении.

Позже он добавил, что в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.

На территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и трехэтажного здания, семь емкостей для хранения растительного масла.

Напомним, 16 ноября российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.